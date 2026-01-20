В Госдуме оценили идею Онищенко ограничить потребление алкоголя в сериалах

Реализация идеи академика РАН заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко об ограничении показа потребления алкоголя в сериалах не даст никакого результата, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, подобные меры неэффективны и уже имели негативный прецедент в прошлом.

Сомневаюсь, что данная идея, чтобы алкоголь на экране употребляли только отрицательные персонажи, будет всерьез обсуждаться в Госдуме. Это из серии «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». Имею в виду, что пристрастие к алкоголю рождается точно не из-за сериалов. Так что я надеюсь, что никаких ограничений не последует в киноиндустрии. У нас такое было при генсеке Юрии Андропове. Я помню, в фильме «А зори здесь тихие» даже пытались вырезать сцену, когда старшина [Федот Васков] спирт девочкам раздает. Большой скандал был, в результате вернули эту сцену. Алкоголь надо ограничивать в реальной жизни, а не в фильмах, — высказалась Останина.

Ранее Онищенко выразил мнение, что снижению потребления алкоголя в России мешает массовая культура, а именно популярные детективные сериалы. По его словам, герои таких многосерийных фильмов слишком часто демонстрируют привычку выпивать по любому поводу.