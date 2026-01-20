Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 17:18

В Госдуме оценили идею Онищенко ограничить потребление алкоголя в сериалах

Депутат Останина: новые ограничения в сериалах не помогут бороться с алкоголем

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Беклин/NEWS.ru
Реализация идеи академика РАН заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко об ограничении показа потребления алкоголя в сериалах не даст никакого результата, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, подобные меры неэффективны и уже имели негативный прецедент в прошлом.

Сомневаюсь, что данная идея, чтобы алкоголь на экране употребляли только отрицательные персонажи, будет всерьез обсуждаться в Госдуме. Это из серии «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». Имею в виду, что пристрастие к алкоголю рождается точно не из-за сериалов. Так что я надеюсь, что никаких ограничений не последует в киноиндустрии. У нас такое было при генсеке Юрии Андропове. Я помню, в фильме «А зори здесь тихие» даже пытались вырезать сцену, когда старшина [Федот Васков] спирт девочкам раздает. Большой скандал был, в результате вернули эту сцену. Алкоголь надо ограничивать в реальной жизни, а не в фильмах, — высказалась Останина.

Ранее Онищенко выразил мнение, что снижению потребления алкоголя в России мешает массовая культура, а именно популярные детективные сериалы. По его словам, герои таких многосерийных фильмов слишком часто демонстрируют привычку выпивать по любому поводу.

Геннадий Онищенко
Елена Драпеко
алкоголь
сериалы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
