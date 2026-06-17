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17 июня 2026 в 11:06

В ГД ответили, станет ли возможный уход Каллас катастрофой для Зеленского

Депутат Журавлев: возможный уход Каллас не ухудшит положение Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
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Возможный уход Каи Каллас с поста главы европейской дипломатии не ухудшит положение президента Украины Владимира Зеленского, так как смена фигур в Брюсселе не меняет сути антироссийской политики, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, проблема заключается не в конкретном человеке, а в системной русофобии, которая остается неизменной при любом преемнике.

На посту главы европейской дипломатии люди меняются, а вот их действия — нет. Это всегда русофобия и поддержка Украины, чего бы ни натворил киевский режим. Здесь, что называется, должность обязывает. Вот и стали европейские политики задумываться, нужна ли им вообще такая дипломатия, которая состоит из двух извилин. Необразованная и откровенно глупая Каллас выступила катализатором этого процесса — с ней просто отказываются общаться американские политики, а содержание аппарата обходится в гигантские для ЕС суммы. Кроме того, у Каллас случился конфликт с собственным начальством — Урсулой фон дер Ляйен (глава ЕК. — NEWS.ru). Думаю, это и есть определяющий фактор, чтобы отправить эстонку [Каллас] прочь, — пояснил Журавлев.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Каллас может покинуть пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности в течение ближайшего года или максимум полутора лет. По его мнению, ее деятельность вызывает недовольство как в руководстве ведущих европейских держав, так и в родной Эстонии.

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