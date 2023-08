У нас в стране выделяются бюджетные средства на закупку препаратов с гепатитом C, к сожалению не все пациенты получают бесплатное лечение за счет государства, бюджетных денег не хватает. Гепатит C — предиктор онкологических заболеваний печени, цирроза печени, образования опухолей в печени. Вылечить от гепатита C дешевле, чем лечить от тяжелых последствий гепатита C — цирроза печени, онкологии, — добавил Леонов.