В ГД объяснили пользу госфинансирования лечения россиян от гепатита C Депутат Леонов: дешевле лечить россиян от гепатита C, чем от цирроза и рака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госфинансирование закупок лекарств от гепатита C необходимо увеличить, рассказал NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий объяснил, что терапия от данного вида заболевания дешевле лечения осложнений в виде цирроза или онкологии.

У нас в стране выделяются бюджетные средства на закупку препаратов с гепатитом C, к сожалению не все пациенты получают бесплатное лечение за счет государства, бюджетных денег не хватает. Гепатит C — предиктор онкологических заболеваний печени, цирроза печени, образования опухолей в печени. Вылечить от гепатита C дешевле, чем лечить от тяжелых последствий гепатита C — цирроза печени, онкологии, — добавил Леонов.

Прекращение поставок американского препарата от гепатита C не будет иметь существенного значения для пациентов, страдающих от этого заболевания, заявил NEWS.ru заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, в России есть альтернативы данному препарату.

Вирусолог также рассказал, насколько широко распространен гепатит С в России. По его словам, число страдающих от данного заболевания россиян оценивается в несколько миллионов человек. Гепатит С представляет серьезную опасность для здоровья, так как может привести к развитию цирроза или рака печени.

Решение о прекращении поставок «Зепатира» в Россию было принято американской фармакологической компанией MSD. На это средство приходится около 20% всех госзакупок лекарств от гепатита С. В настоящее время российские компании разрабатывают дженерики, идентичные лекарству из США.