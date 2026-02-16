Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 13:24

В ГД объяснили, почему ВСУ сосредоточились на ударах по мирным гражданам

Депутат Журавлев: ВСУ калечат мирных жителей из-за отсутствия успехов на фронте

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины совершают атаки на мирных граждан России, поскольку не могут добиться ощутимых успехов на линии боевого соприкосновения, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По словам парламентария, украинская армия окончательно перешла к террористической тактике, целенаправленно выбирая в качестве мишеней гражданские кварталы.

Не имея последний год каких-либо ощутимых успехов на поле боя, ВСУ окончательно перешли к террористической тактике. Понимая, что на фронте нечего противопоставить, украинское командование сосредоточилось на нанесении ударов по российским мирным городам. Будут бить и дальше, причем без особого прицела, просто стараясь убить и искалечить как можно больше гражданских. Это соответствует главной цели Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru). Очевидно, что он предпринимает все возможное, чтобы конфликт не прекратился. Для безопасности нашего населения следует окончательно ликвидировать кровавый киевский режим, — пояснил Журавлев.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Брянщину, которая произошла 15 февраля, является террором против мирных жителей. По его словам, подобные удары направлены на то, чтобы оставить жителей региона без света и тепла в зимний период.

