Мантуров рассказал о промышленном шпионаже против России Мантуров: недружественные России страны ведут против нее шпионаж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Мантуров

Недружественные страны ведут промышленный шпионаж против России, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он уточнил, что эти государства охотятся за российскими разработками, параметрами образцов вооружения и за ценными кадрами. По его словам, которые приводит РИА Новости, это было всегда и это будет продолжаться.

Это было всегда, во все времена, есть сегодня, будет и завтра. Доходит уже не только до шпионажа, я думаю, вы обратили внимание — в средствах массовой информации сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК, — сказал глава ведомства.

Ранее в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали дрейфующий аэростат, предназначенный для анализа почвы и поиска полезных ископаемых с помощью детализированных фото. Также летательный аппарат может пригодиться для обеспечения сотовой связи или запуска спутников.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице разработали препарат для лечения рака с помощью света. По его словам, на ранних стадиях онкологии лекарство может заменить хирургическое вмешательство. Он отметил, что препарат вводят пациенту, который затем накапливается в раковых клетках. После этого он активизируется с помощью светодиодного или лазерного излучения, что приводит к уничтожению опухолей.