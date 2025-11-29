Стало известно, кому повысят пенсии с 1 декабря С 1 декабря увеличатся пенсии для людей старше 80 лет и недавно уволившихся

С 1 декабря произойдет повышение пенсий для граждан старше 80 лет и тех, кто прекратил трудовую деятельность, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Изменения коснутся пенсионеров, у которых в этом месяце возникло право на перерасчет, передает РИА Новости.

С 1 декабря 2025 года увеличение пенсий ждет тех, у кого в этом месяце возникло право на перерасчет. Это касается, в частности, тех, кому исполнилось 80 лет, кто уволился с работы или кому установили первую группу инвалидности, — прокомментировал Нилов.

Гражданам, достигшим 80 лет в ноябре, будет увеличена фиксированная выплата к страховой пенсии до 17 815 рублей. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за уход: 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей для получателей государственной пенсии.

Инвалидам первой группы автоматически предоставляется увеличенная фиксированная выплата и ежемесячная компенсация. Если человек уже получал повышенную выплату для инвалидов I группы, повторное удвоение не производится.

Перерасчет пенсий происходит автоматически с декабря, если увольнение состоялось в ноябре. Обращение в Социальный фонд не требуется, так как все необходимые данные передает бывший работодатель. В случае задержки поступления информации недостающие выплаты будут компенсированы впоследствии отдельной доплатой.

Ранее юрист Алина Лактионова напомнила о включении ухода за ребенком до полутора лет в пенсионный стаж, что дает дополнительные пенсионные баллы. Количество баллов зависит от очередности рождения. В стаж засчитывается не более полутора лет за каждого ребенка, а общий лимит — не более шести лет за всю жизнь.