Принятие новых субъектов в состав РФ потребует изменений в Конституции Сенатор Башкин: принятие новых субъектов в состав России потребует изменений в статье 65 Конституции

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Принятие новых регионов в состав Российской Федерации по итогам референдумов потребует внесения изменений в Конституцию, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин. По его словам, изменения в статью 65 будут внесены на основании федерального конституционного закона о принятии в РФ нового субъекта.

Принятие в состав РФ новых регионов потребует внесения изменений в статью 65 Конституции, определяющую состав Российской Федерации, — сказал Башкин.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди ранее рассказала, что порядок вхождения новых регионов в состав России будет аналогичен опыту присоединения Крыма и Севастополя. По ее словам, после принятия декларации о независимости Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР будут заключены договоры между ними и Россией об образовании новых субъектов, которые закрепят федеральным конституционным законом.

Ранее стало известно, что главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник отправились в Москву. Политики предоставят необходимые документы для юридического завершения процедуры вхождения регионов в состав России после референдумов.