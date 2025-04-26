Стало известно, как освобождение Курской области повлияет на Зеленского Депутат Милонов: освобождение Курской области не изменит настрой Зеленского

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Владимир Зеленский

Полный разгром ВСУ в Курской области не изменит настроение президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, главной задачей политика остаются удерживание власти и прибыль.

Территориальные потери никак не отразятся на настроениях Зеленского, потому что Зеленский, по большому счету, не считает это ключевыми вещами. Он сразу понял, что в Курской области ВСУ разгромили, что операция провалилась еще в первые дни. Они не смогли добраться до АЭС и начать торг. Сейчас их вышибли. Но Зеленский не зависит от мнения украинцев и армии. Для него главным фактором является продолжение нахождения у власти и получение прибыли, — отметил Милонов.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена. По его словам, украинские войска были выбиты из приграничного региона.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления армии России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщал, что украинские войска лишились возможности логистики в Горнале Курской области. Однако, несмотря на это, противник не оставлял попыток удержать данный участок из последних сил.