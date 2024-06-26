Слуцкий объяснил необходимость новой доплаты к страховой пенсии В Госдуме предложили ввести соцдоплату к страховой пенсии по старости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что пенсионеры, у которых страховой стаж составляет 30 лет и более, должны получать доплаты к страховой пенсии, сообщило RT. Доплаты предложили сделать в размере до двух прожиточных минимумов.

Наши граждане, которые 30 лет и более трудились на благо страны, вкладывались в ее экономику, имеют полное право на заслуженный отдых в старости. Гарантированная доплата до размера двух прожиточных минимумов поднимет уровень жизни пенсионеров, даст им возможность заниматься своим здоровьем, помогать с внуками, путешествовать по стране, — сказал депутат.

В Госдуму 26 июня внесли законопроект, предполагающий введение соцдоплат к страховой пенсии. Их размер может достигать двукратной суммы прожиточного минимума пенсионеров в России, который в этом году составляет 13 290 рублей. Общая сумма выплаты может превышать 26 тыс. рублей.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что для индексации выплат работающим пенсионерам с 2025 года потребуется выделить по меньшей мере 100 млрд рублей. По ее словам, конкретную сумму нужно еще уточнить с учетом уровня индексации с 1 февраля. Голикова добавила, что по состоянию на 1 апреля в России числятся порядка 7,8 млн работающих пенсионеров.