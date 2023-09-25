Сенатор предостерег Болгарию от дальнейшей эскалации в отношениях с Россией Сенатор Цеков: эскалация в отношениях с РФ будет губительной для Болгарии

Фото: СФ РФ

Сергей Цеков

Верхушка болгарского государства предметно и системно портит отношения с Россией по очень многим направлениям, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, выдворение представителей РПЦ – это еще один серьезный шаг против РФ, который будет иметь серьезные последствия.

Верхушка болгарского государства предметно и системно портит отношения с Россией по очень многим направлениям. С учетом того, что у них разгул демократии, даже президент и высшие должностные лица не могут повлиять на некоторые решения. Деятели, которые приходят к власти, не думают о Болгарии как о государстве, которое должно развиваться и сохранять дружеские отношения со странами, которые поддерживали ее веками. Выдворение представителей РПЦ – это еще один серьезный шаг против нас, – рассказал Цеков.

Сенатор отметил, что сейчас двусторонние отношения России и Болгарии уже находятся на низком уровне, и будут ухудшаться в будущем.

Эти деятели продают свою страну заокеанским государствам. Мы сделаем ряд заявлений, но одумается ли Болгария? Возможно, РПЦ поменяет свою позицию об ответных мерах. Их верхушка за последние десятилетия всегда предавала Россию, народ может любил, потому что помнил, а власти нет. Что сказать, эти действия разрушат лишь Болгарию, а они будут сами к этому вести и наблюдать, – добавил Цеков.

Ранее МИД России вызвал посла Болгарии Атанаса Крыстина в связи с выдворением из страны настоятеля и двух служителей подворья Русской православной церкви в Софии, ему был выражен протест. В министерстве произошедшее назвали «очередной провокационной выходкой» болгарских властей, которая полностью вписывается в текущие евроатлантические установки по «борьбе с российским влиянием».