Россия ввела санкции против 30 британцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Российские власти включили 30 руководителей британских СМИ и pr-служб, отвечающих за координацию антироссийской информационной повестки, в санкционный список, сообщили на сайте МИД России. По данным внешнеполитического ведомства, Лондон продолжает дискредитировать спецоперацию РФ на Украине и оказывать поддержку киевскому режиму.

Под санкции попал гендиректор Public Relations and Communications Association Фрэнсис Ингхэм, соучредитель крупнейшей сетевой маркетинговой компании PR Network Никки Регаццони, а также эксперт по химической и биологической защите Xэмиш де Бреттон-Гордон.

По информации министерства, Ингхэм настраивает британские предприятия против сотрудничества с экономическими операторами России, оказывая на них психологическое давление.

Регаццони, как сообщаем МИД РФ, возглавляет около 150 компаний по связям с общественностью, вовлеченных в информационную войну против России. Кроме того, дуэт Ингхэм-Регаццони «режиссируют резонансные русофобские сюжеты», чтобы манипулировать мнением обычных британцев.

Бреттон-Гордон, в свою очередь, отметился экспертными оценками о готовности России применить в Великобритании химоружие.

Ранее МИД РФ в качестве ответной меры объявило персонами нон грата высших военных руководителей Евросоюза. Кроме того, ограничения коснулись высокопоставленных сотрудников силовых ведомств, а также представителей европейских организаций в сфере производства вооружений и военной техники, которые задействованы в поставках арсенала на Украину.