Россия расширила ответные санкции против ЕС МИД: Россия внесла в черный список высшее военное руководство Евросоюза

Министерство иностранных дел России в качестве ответной меры объявило персонами нон-грата высших военных руководителей Евросоюза, говорится на сайте ведомства. Кроме того, ограничения коснулись высокопоставленных сотрудников силовых ведомств, а также представителей европейских организаций в сфере производства вооружений и военной техники, которые задействованы в поставках арсенала на Украину.

В ответ на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц принято решение о расширении списка представителей институтов ЕС и его стран-членов, которым <...> запрещен въезд на территорию нашей страны, — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что страны ЕС продолжают поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму, которые используются для обстрелов гражданской инфраструктуры и критических объектов, что еще больше усугубляет гуманитарную обстановку в зоне конфликта.

В ведомстве напомнили, что «любые недружественные акции в адрес России будут и впредь встречать жесткий ответ».

Ранее МИД РФ ввел персональные санкции в отношении 25 граждан США в качестве ответных мер на действия Вашингтона. Им будет запрещен въезд на территорию страны. В стоп-листе числятся актеры Шон Пенн и Бен Стиллер, замминистра торговли Мэтью Аксельрод и другие представители культурного, политического и делового сообществ Соединенных Штатов.