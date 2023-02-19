Роскомнадзор заблокировал издание The Bell Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Bell

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-издания The Bell (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) на территории России, следует из данных, опубликованных на сайте ведомства. Причины блокировки не называются.

В публикации Роскомнадзора указано, что доступ был ограничен к порталу с доменом thebell.io. Ранее пользователи Сети уже сообщали о невозможности открыть сайт на территории России.

Способ блокировки: ограничивается доступ к сайту, — следует из данных РКН.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт ранее ликвидированной правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» на территории РФ. Причина ограничения доступа к порталу также не называлась.

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журнала L’Officiel на территории России. Основной причиной блокировки ресурса стало распространение недостоверной информации о ходе проведения военной операции на территории Украины. Журналистов обвинили в неточных описаниях способов ведения боевых действий, а также в обнародовании неверного числа погибших.