Путин согрел президента ОАЭ своим пальто

Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Мухаммед бин Заид аль-Нахайян

Президент России Владимир Путин подарил свое пальто коллеге из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бин Заид аль-Нахайяну после переговоров в Санкт-Петербурге, сообщил в репортаже «России 1» корреспондент Павел Зарубин. Он рассказал, что из-за сильных холодов помощник аль-Нахайяна уже подготовил куртку для своего лидера, однако та ему уже не пригодилась.

Ранее сообщалось, что президент ОАЭ Мухаммед бин Заид аль-Нахайян пришел на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в кроссовках и носках американской фирмы Nike. Он выбрал для встречи в Санкт-Петербурге светло-серое платье свободного кроя кандура и белый платок гутра, а также обулся в черные кроссовки и носки. В свою очередь Путин предпочел деловой костюм с туфлями и фиолетовым галстуком.

По словам главы российского государства, контакты России и Объединённых Арабских Эмиратов развиваются поступательно, а отношения между государствами являются важным фактором стабильности в регионе и в мире.