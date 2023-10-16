Путин рассказал, как отметил день рождения Путин рассказал, что отметил день рождения в узком кругу друзей и близких

Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин рассказал, что отпраздновал день рождения в узком кругу друзей и близких. В интервью Медиакорпорации Китая он отметил, что все прошло хорошо.

В кругу друзей и близких. Все хорошо, — коротко ответил Путин.

Журналист Ван Гуань похвалил физическую форму главы российского государства. Путин в ответ на это рассказал, что находит время тренироваться, «чтобы быть в состоянии интенсивно работать». Кроме того, президент рассказал, что продолжает играть в хоккей. По его словам, он делает это с удовольствием, поскольку командные виды спорта «всегда интересны, эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел».

7 октября Путину исполнился 71 год. В этот день он участвовал в церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан. Лидеры Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев остались на обед с главой государства.

Россияне 7 октября также отмечали 71-й день рождения главы государства массовыми мероприятиями. В большинстве регионов они прошли в формате автопробегов. Однако, например, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошел флешмоб, во время которого тысячи студентов «превратились» в карту России, оформленную в цветах триколора. В честь дня рождения главы государства в ДНР открыли Президентский сад, в котором будут расти персики и черешня.