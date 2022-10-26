Путин призвал усилить меры по защите объектов критической инфраструктуры

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Повышенные меры безопасности должны быть приняты в отношении критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Он добавил, что такие объекты, а также места массового скопления граждан должны быть защищены на максимальном уровне. Такое заявление глава государства сделал на фоне недавнего ЧП на Крымском мосту и многочисленных попыток диверсий на энергообъектах.

[Теракт] на Крымском мосту, попытки диверсий на Курской АЭС, во всяком случае, вокруг атомной электростанции такие диверсии уже совершены, да и многие другие инциденты показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты в отношении критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры, — сказал глава государства.

Путин также заявил, что ни Россия, ни страны-члены СНГ еще не сталкивались с такими «комплексными» террористическими угрозами, которые возникают сейчас. Президент также указал на необходимость защиты мирного населения, а также укрепления стабильности в условиях сложившейся ситуации.

10 октября российский президент обвинил Украину в атомном терроризме. Он отметил, что Украина давно использует террористические методы. Так, киевские власти, по его словам, не только непрерывно наносят удары по Запорожской АЭС, но и несколько раз пытались обстрелять Курскую АЭС, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения.