Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага Путин: бело-сине-красный флаг останется священным символом для всех поколений

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем Государтвенного флага. Обращение главы государства размещено на сайте Кремля. В своем выступлении путин назвал триколор священным символом для всех поколений россиян.

Мы отдаем дань уважения официальному государственному символу России, который наряду с гербом и гимном знаменует ее суверенитет и независимость, утверждает преемственность многих поколений многонационального народа страны, - сказал Путин.

Он также отметил, что государственный флаг служит воспитанию у подрастающего поколения патриотизма и ответственности за будущее страны.

Путин напомнил, что с 1 сентября в всех школах страны учебная неделя станет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна.

Уверен, что Государственный флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан, - резюмировал глава государства.

День Государственного флага Российской Федерации — один из официальных праздников России. 20 августа 1994 года президент России Борис Ельцин подписал указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации», который постановил отмечать День флага 22 августа, в честь восстановления исторического флага России во время августовских событий 1991 года.