Путин обсудил с президентом Ирана ядерную сделку, Сирию и экономику

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин и его иранский коллега Эбрахим Раиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и выразили намерение укреплять двусторонние отношения, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической области.

Как сообщается на сайте Кремля, стороны отметили необходимость сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), связанного с иранской ядерной программой, и подтвердили приверженность продолжению работы в рамках «Астанинского формата».

Затронута проблематика обеспечения региональной стабильности и безопасности. В частности, подтверждена приверженность дальнейшей работе в рамках астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, — сказано в сообщении.

Кроме того, президент России выразил иранскому коллеге соболезнования в связи с крушением поезда в Южном Хорасане. Пассажирский поезд сошел с рельсов в городе Тебес на востоке Ирана, в момент крушения в нём находились 430 человек. В результате ЧП погибли по меньшей мере 17 человек, еще 50 пострадали, состояние 15 из них оценивается как крайне тяжелое.