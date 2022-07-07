Путин поддержал идею об увековечивании памяти Жириновского Слуцкий: Путин поддержал идею об увековечивании памяти Жириновского

Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Владимир Жириновский

Президент России Владимир Путин поддержал идею об увековечивании памяти Владимира Жириновского. Об этом сообщил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. С подобным предложением он выступил во время встречи главы государства с руководством думских фракций.

Во время встречи Слуцкий предложил президенту увековечить память умершего основателя и первого руководителя ЛДПР Владимира Жириновского. Позднее Слуцкий провёл отдельную встречу с Путиным.

Конечно, — заявил Слуцкий, отвечая н вопрос агентства, поддержал ли глава государства его инициативу.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Причиной смерти бессменного главы ЛДПР стало заражение «омикрон»-штаммом коронавируса.

В ходе встречи с руководством думских фракций Путин также заявил, что пророчества основателя ЛДПР Владимира Жириновского были основаны на знаниях и понимании ситуации. По словам главы государства, это был выдающийся политический деятель.