Песков рассказал, что Путин подарил Ким Чен Ыну Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра и карабин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подарили друг другу по карабину, глава российского государства также преподнес гостю перчатку от космического скафандра, которая несколько раз использовалась в космосе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, карабин, который Ким Чен Ын вручил Путину, был изготовлен северокорейскими мастерами.

Президент Путин подарил лидеру КНДР перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего отечественного производства высочайшего качества, — сказал Песков.

13 сентября Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. Как отметил российский президент, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах — транспортном сообщении, логистике и работе морского порта.

Политический аналитик Валерий Корнеев в свою очередь заявил, что визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию открывает для обеих стран широкие перспективы для разностороннего сотрудничества в виде интересных совместных проектов. Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин считает, что КНДР может быть заинтересована в российской помощи по развитию военных технологий для сохранения безопасности на Корейском полуострове.