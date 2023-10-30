Путин назвал ответственных за беспорядки в Махачкале Путин: события в Дагестане были спровоцированы через украинские соцсети

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Владимир Путин

События в Дагестане были спровоцированы через соцсети Украины по заданию западных спецслужбы, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации на Ближнем Востоке. В ходе своей речи президент также задался вопросом о том, можно ли помочь Палестине, нападая на татов и их семьи. Таты — ираноязычный народ Дагестана, часть которого исповедует иудаизм.

Протесты в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб, — сказал президент.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что прошедшие в аэропорту Махачкалы массовые беспорядки — следствие спланированной и осуществленной извне провокации, реализованной украинскими русофобами. По ее словам, подстрекателями данной акции выступили те, кто ранее уже неоднократно прибегал к экстремистским и террористическим методам для дестабилизации внутриполитической ситуации в стране.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что попытки дестабилизации обстановки в республике организуются из-за рубежа, в том числе с территории Украины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле придерживаются такой же точки зрения. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет никакого отношения к беспорядкам в Дагестане.