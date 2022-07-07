«Пусть попробуют»: Путин ответил на заявления Запада о победе над Россией Путин: нас хотят победить на поле боя — пусть попробуют

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин ответил на заявления коллективного Запада о готовности воевать с РФ «до последнего украинца». Желающим «победить РФ на поле боя» глава государства предложил «попробовать», передает РИА Новости.

Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца, — сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций.

Он отметил, что это настоящая трагедия для украинского народа, но «похоже, все к этому и идет». Российский лидер отметил, что Москва не отказывается от мирных переговоров, и посоветовал украинской стороне не затягивать, так как «чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться».

Ранее обозреватель Bloomberg Макс Гастингс предрек Путину победу в спецоперации. Обозреватель считает, что санкции Запада не смогут помешать ВС России в осуществлении своих целей. Гастингс утверждает, что единственный способ противоборства российской стороне — освобождение западных стран от «энергетического рабства», полное перевооружение подконтрольных сил и прямое вмешательство в конфликт на Украине.