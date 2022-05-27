«Практически агрессия»: Путин о давлении на Россию западных стран Путин назвал «практически агрессией» давление со стороны ряда недружественных государств

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

В нынешнее время очевидно, что необходима тесная интеграция, что позволит странам Евразийского экономического союза выстоять в условиях «практически агрессии» со стороны ряда недружественных стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами государств — членов ЕАЭС. Он подчеркнул, что «сама жизнь диктует создание единого и безбарьерного рынка в экономическом пространстве союза».

Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств, — отметил глава государства.

Он добавил, что правительством России «принимаются своевременные решения для стабильного и уверенного функционирования рынков и финансового сектора».

Ранее стало известно, что Россия предложила странам — членам ЕАЭС ввести квоты и пошлины на вывоз зерна, а также продлить ограничения на поставки, действующие до 30 июня. Известно, что несмотря на ожидаемый в 2022 году рекордный урожай пшеницы, российские регуляторы пытаются контролировать экспорт зерна, опасаясь реэкспорта.