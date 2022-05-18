Политолог рассказал, чего ждать от прямой линии с Путиным Политолог Наумов: на прямой линии с Путиным будет поднята тема региональной власти

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет поднята тема региональной власти, сообщил политолог Сергей Наумов изданию Live 24. Именно руководителям регионов придётся искать варианты их развития под давлением санкций, объяснил он.

Путин знает проблемы регионов, и ротация в губернаторском корпусе говорит о том, что умалчиваться они не будут. Если кто-то из чиновников на местах посчитал, что в условиях роста глобальных вызовов федеральному центру будет не до них, то это иллюзия, не имеющая ничего общего с реальностью, — сказал Наумов.

При этом большой интерес населения к прямой линии напрямую подтверждает высокий рейтинг президента, считает политолог.

Грядущую прямую линию анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не назвал дат, только объявил о начавшейся предварительной подготовке к мероприятию. Он добавил, что пока неизвестна и дата послания Путина Федеральному собранию. При этом два названных мероприятия «легко развести по времени», поэтому проблем не возникает, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Прямая линия с Владимиром Путиным впервые была проведена в 2001 году и организовывалась ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. В последние годы количество обращений к президенту достигало нескольких миллионов.