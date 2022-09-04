Назван фактор, который может повлиять на решение Путина о поездке на G20 Песков: фактор безопасности учтут при принятии решения об участии Путина в саммите G20

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Все факторы, в том числе и фактор безопасности, будут приниматься во внимание при принятии решения об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, не слишком ли опасно в текущей ситуации очное присутствие главы государства на встрече Группы двадцати, которая запланирована на 15-16 ноября.

Для того чтобы принять решение о формате нашего участия, <...> будут приниматься во внимание все факторы, в том числе и фактор безопасности, — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента заметил, что приглашение на высшем уровне в Индонезию уже есть. Песков за это выразил признательность стране-организатору встречи.

Ранее Путин подтвердил намерение посетить саммит Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет сентябре в Самарканде. Глава государства, прощаясь с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном после церемонии открытия русскоязычных школ в Таджикистане, отметил, что они скоро увидятся.