Песков отказался комментировать вопрос о поставках России ракет из КНДР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментария заявление властей США о том, что Россия наносит удары по Украине ракетами, поставленными Северной Кореей, сообщает РИА Новости. При этом он напомнил, что ВСУ обстреливают западными боеприпасами гражданские объекты на российской территории.

Никак. Мы оставляем это без комментариев, — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление Вашингтона.

Он сделал акцент на том, что российские приграничные территории постоянно обстреливаются украинскими войсками, использующими ракеты и снаряды американского, итальянского, немецкого и французского производства. В частности, пресс-секретарь президента России напомнил о предновогоднем обстреле центра Белгорода.

Об использовании РФ северокорейских ракет для ударов по Украине некоторое время назад заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом конкретных доказательств в поддержку этого утверждения он не представил.

Слова американского политика прокомментировал военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, единственной реакцией Москвы на такое заявление может быть «покерфейс». Военкор добавил, что не понимает ажиотажа по этому поводу в западных СМИ, а также напомнил о поставках 50 странами оружия Украине «эшелонами».