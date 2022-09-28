Песков объяснил, можно ли считать цели СВО выполненными после референдумов Песков: цели военной операции будут выполненными после освобождения ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Для того, чтобы все цели военной операции на Украине были выполнены, необходимо полностью очистить территорию Донецкой Народной Республики от украинских военных, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, более детальный ответ появится в том случае, если произойдет подписание документов о вхождении ДНР в состав России, передает ТАСС.

С абсолютной точностью могу сказать, что не вся территория ДНР освобождена. Мы говорим о границах 2014 года. Надо всю территорию освободить. Притом что вся ЛНР освобождена. Более детальный ответ получите со временем в случае, если будут подписываться такие документы, — подчеркнул Песков.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС заявил, что основной целью спецоперации РФ на Украине является освобождение Донбасса. Российский лидер отметил, что работа продолжается, несмотря на попытки контрнаступления украинской армии.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после вхождения республики в состав России она перейдет к новой фазе ведения боевых действий. Он добавил, что вся территория ДНР в пределах, определенных конституцией, будет освобождена. Однако для восстановления территориальной целостности, а также возрождения городов и районов потребуется много работы.