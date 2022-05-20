Небензя: женщины и дети с Украины становятся жертвами торговцев людьми Небензя рассказал, что женщины и дети с Украины становятся жертвами торговцев людьми в Европе

Женщины и дети с Украины становятся жертвами торговцев людьми в Европе. У РФ есть свидетельства этих преступлений, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, которые приводит ТАСС, международные организации должны проследить за тем, чтобы пресечь деятельность европейских преступных группировок в этой области.

Международные структуры обязаны проследить за тем, чтобы украинские женщины и дети, попавшие в Европу, не стали жертвами европейских организованных преступных группировок, промышляющих торговлей людьми. Свидетельства об этом уже имеются, — сказал Небензя на международном форуме по вопросам миграции в ООН.

Дипломат отметил, что обвинения в адрес Москвы в насильственном вывозе украинцев на территорию РФ не соответствуют действительности. По его словам, с начала военной операции из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины на территорию России добровольно эвакуировано более 1,36 млн человек, из которых свыше 230 тысяч — это дети. При этом в российской базе данных зарегистрировано более 2,756 млн обращений из Донбасса и с Украины с просьбой о въезде в Россию.

Ранее Небензя назвал происходящее вокруг Украины прокси-войной коллективного Запада против России. По его словам, к экономической битве с Москвой готовились заблаговременно.