На Западе прибудет: в Госдуме раскритиковали ограничения для уехавших из РФ Депутат Синельщиков выступил против идеи сделать «нахождение за границей менее комфортным» для россиян

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Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) раскритиковал идею ввести дополнительные ограничения для россиян, которые уехали за границу после начала мобилизации, но продолжают работать на российские компании. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что в нижней палате такие меры не обсуждались.

Я думаю, что делать нахождение за границей менее комфортным неправильно. Кто знает, зачем человек поехал, кто из них уклонился, а кто — нет? Если это высококвалифицированный специалист, уехал он за границу и из-за границы работает, купается в море, ему там нравится, он там себе купил домик. Если введем ограничения, создадим неблагоприятные для работы условия, он будет работать там. Потеряем специалиста. На Западе прибудет, у нас убудет, — подчеркнул он.

Депутат отметил, что впервые услышал об идее «как-то прижучить, ухудшить жизнь за рубежом» из высказываний сенатора Андрея Клишаса. Синельщиков уверен, что свобода передвижения и выбора места для жительства — «главное преимущество нашего нынешнего общества по сравнению с советскими временами».

Если бы это было хотя бы лет 50 назад, было бы понятно. А сейчас нет, не годится. Свобода должна быть во всем. <...> Я ничего убедительного не нашел в том, что надо их (уехавших из России. — NEWS.ru) ограничить. Женщин тоже будем ограничивать, хотя они не обязаны служить? Стариков тоже будем ограничивать? Подростков, не достигших призывного возраста — их на учебу отправляют, а они там подрабатывают? — добавил политик.

По мнению депутата, «карать тех, кто уклоняется от призыва» надо административными средствами и ужесточением системы оповещения призывников, а не «просто отравлять жизнь всем на свете независимо от того, уклоняется или нет».

Ранее глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас («Единая Россия») заявлял, что возможно введение ограничений для россиян, которые уехали за рубеж после начала частичной мобилизации. Он допустил, что для них нахождение за границей может стать менее комфортным.