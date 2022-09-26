Мизулина: протесты в Дагестане координировали из Украины и Турции

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Протесты против частичной мобилизации в Дагестане координировалась из Украины и Турции, заявила член Общественной палаты РФ, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее словам, злоумышленники из этих стран распространяли «экстремистские призывы и лозунги» через социальные сети, передает РИА Новости.

Эта акция протеста полностью координировалась с территории Украины и территории Турции, — заявила Мизулина.

Ранее в Хасавюртовском районе Дагестана жители села Эндирей перекрыли федеральную трассу, протестуя против частичной мобилизации. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, было видно, как на улицы вышли десятки местных жителей. Полиция пыталась разогнать протестующих, стреляя в воздух. По словам местных жителей, причиной перекрытия трассы стало то, что военкоматы вручили повестки молодым людям, недавно вернувшимся из армии.

После этого глава Дагестана Сергей Меликов пригрозил персональной ответственностью главам городов и районов за ошибки, допущенные при мобилизации граждан, а также призвал исправить их. По его словам, частичная мобилизация должна осуществляться исключительно по объявленным президентом РФ Владимиром Путиным критериям.