Мишустин утвердил вице-премьеров — кураторов высокотехнологичных отраслей

Фото: Russian State Duma Press Service/Global Look Press

Михаил Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил на оперативном совещании вице-премьеров — кураторов высокотехнологичных отраслей. Перечень имен и курируемых отраслей приводится в официальном Telegram-канале правительства. Так, Андрей Белоусов будет курировать развитие высокоскоростного транспорта, Виктория Абрамченко — создание систем мониторинга состояния окружающей среды, разработок для агропрома и предотвращения ЧС, а Татьяна Голикова назначена ответственной за разработки в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности.

Глава Минпромторга Денис Мантуров займется технологическим и атомным надзором, развитием ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров. В зоне ответственности Александра Новака будет атомная и водородная энергетика, декарбонизация и интеллектуальные энергосистемы, Марат Хуснуллин будет отвечать за предотвращение и ликвидацию загрязнений окружающей среды, а Дмитрий Чернышенко займется развитием искусственного интеллекта, получением и обработкой наноматериалов и созданием программного обеспечения.

Ранее президент России Владимир Путин сократил число заместителей премьер-министра с 11 до 10 человек. До этого Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса. Его место занял Юрий Борисов, снятый с поста вице-премьера. Кроме того, на должность заместителя председателя правительства был назначен Денис Мантуров, он также сохранил пост министра промышленности и торговли РФ.