Минтранс раскрыл, какие скидки предоставят школьникам на поезда и самолеты Минтранс: скидка в 50% на поезда для школьников будет действовать круглый год

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Скидка в размере 50% на проезд по железной дороге для школьников будет действовать не только в летний период, заявил глава Минтранса России Роман Старовойт. Так, дети до семи лет едут в пригородных поездах бесплатно. На ежегодной всероссийской научно-практической конференции «От года семьи — к веку семьи» он также рассказал о тарифах на самолеты, передает корреспондент NEWS.ru.

Благодаря принятому правительством решению проезд по железной дороге для родителей с детьми стал доступнее, и семьи смогут активнее путешествовать по стране. Это актуально не только во время летних каникул. Существенно снято ограничение по предоставлению обосновывающих документов и справок, — подчеркнул Старовойт.

Министр отметил, что авиаперевозчик обязан предоставлять детям до 12 лет и сопровождающему его взрослому соседние места в одном ряду, не разделенные проходом, без дополнительной платы. Старовойт отметил, что это кажется очевидным решением, однако до недавнего времени такого правила не было. Перелет ребенка возрастом до двух лет с одним сопровождающим осуществляется бесплатно на внутренних рейсах и со скидкой до 90% — на международных. Скидка 50% предоставляется детям до двух лет при перелете с одним местом, от двух до 12 лет — при перелете с сопровождающим. Скидка на труднодоступные маршруты составляет не менее 25% дополнительно к специальным тарифам.

Ранее авиакомпания Red Wings предупредила граждан о мошенниках, которые предлагают купить билеты со скидкой от имени компании. Преступники выходят на связь с жертвами через соцсеть «ВКонтакте». Клиенту предлагают приобрести билеты со скидками и просят предоставить данные бронирования и другую конфиденциальную информацию.