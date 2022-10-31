Минобороны России: призывная кампания никак не связана с проведением СВО Представитель Генштаба ВС РФ Цимлянский: осенняя призывная кампания никак не связана с проведением СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Солдаты срочной службы

Ежегодная осенняя призывная кампания, которая начнется 1 ноября, никак не связана с проведением спецоперации на Украине, заявил начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Владимир Цимлянский. По его словам, призванные на военную службу к участию в СВО привлекаться не будут, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, уже с 15 октября направлены к местам проживания.

Отмечу, что предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, — подчеркнул Цимлянский.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. В этом году призыв начнется 1 ноября и продлится до 31 декабря. В армию будет призвано 120 тысяч человек. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что перенос начала осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября произошел из-за сильной перегрузки военкоматов в связи с частичной мобилизацией.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. Глава ведомства заявил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется. При этом Шойгу отметил, что 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах, где проходят подготовку, а 82 тысячи мобилизованных уже отправлены в зону спецоперации на Украине. Глава ведомства добавил, что 13 тысяч россиян пришли в военкоматы добровольно, не дожидаясь повесток.