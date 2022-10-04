МИД РФ предупредил о распространении фейкового письма Медведева главе ОДКБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Появившееся в интернете письмо, якобы написанное зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым в адрес генсека ОДКБ Станислава Зася с требованием оказать военную помощь в конфликте с Украиной, является фейком, говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ в Telegram. В ведомстве подчеркнули, что распространители этого документа хотели спровоцировать конфликт между Россией и странами — членами ОДКБ, однако в итоге вышла «неумелая подделка».

Обращаем внимание, что появившееся в социальных сетях фото якобы письма заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Д. А. Медведева в адрес генерального секретаря ОДКБ является неумелой подделкой, явно нацеленной на то, чтобы вбить клин в наши отношения с союзниками и подорвать единство ОДКБ. Изготовителям такого рода фейковых материалов хотелось бы посоветовать получше подучить «матчасть», — говорится в сообщении МИД России.

Также в ведомстве уточнили, что военного потенциала России хватает для выполнения всех поставленных задач на Украине, и ничья помощь не требуется.

Накануне представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что вопрос о возможном участии сил ОДКБ в конфликте на Украине не рассматривается. По его словам, зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно признанными территориями государств — членов организации и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров усомнился в пользе ОДКБ. Он отметил, что большинство стран — членов военного объединения до сих пор не заняли «четкой позиции» по Украине и «предпочитают молчать, опасаясь западных санкций».

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует привлекать ОДКБ к спецоперации РФ на Украине. Он также подчеркнул, что создание этой организации себя оправдало и она имеет большое значение, поэтому ее развитие является приоритетом в области политики безопасности.