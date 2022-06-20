В Кремле оценили возможность привлечения ОДКБ к спецоперации Песков заявил, что возможность привлечения ОДКБ к спецоперации не рассматривается

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует привлекать Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к спецоперации РФ на Украине. Он также подчеркнул, что создание этой организации себя оправдало, и она имеет большое значение, поэтому ее развитие является приоритетом в области политики безопасности, передает РИА Новости.

Нет, такой вариант не рассматривался <...> ОДКБ в совершенно недалеком прошлом продемонстрировал свою эффективность, оперативность и нужность. Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики, — сказал Песков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров усомнился в пользе ОДКБ. Он отметил, что большинство стран — членов военного объединения до сих пор не заняли «четкой позиции» по Украине и «предпочитают молчать, опасаясь западных санкций».

Он добавил, что многие западные страны объединились в поддержку Украины, при этом абсолютного единения стран ОДКБ не наблюдается. Глава Чечни также напомнил, что Россия всегда оказывает помощь в критических ситуациях, происходящих на территориях стран-союзников.