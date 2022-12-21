Матвиенко: для панических настроений в экономике нет оснований

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Валентина Матвиенко

Для панических настроений в экономике России нет оснований, несмотря на имеющиеся проблемы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, российская экономика имеет запас прочности и большой потенциал для роста, а жесточайшие западные санкции не лишили ее управляемости.

Никакого панического настроения не должно быть, нет для этого оснований. Мы собирались все это время, мы поняли, где мы находимся, <...> мы собрались, мы отмобилизовались, — подчеркнула спикер в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Матвиенко особо отметила работу правительства, «успешно справляющегося с задачами в условиях мощного давления извне».

Ранее экономист Евгений Иванов заявил, что Россию ждут большие перспективы в грядущем 2023 году. По его словам, текущий год был непростым, но страна смогла выдержать внешнее давление и стабилизировать экономические процессы. Эксперт отметил, что Россия наращивает связи с развивающимися странами Азии и Бразилии, а также усиливает влияние рубля на мировой арене. Он пояснил, что из-за этого доля доллара на внутреннем российском рынке сократилась, а население начало отказываться от этой валюты, что свидетельствует о достижении страной финансового суверенитета.

Кроме того, экономист отметил, что государство стремится улучшить материальное положение своих граждан. По его мнению, цели на следующий год, поставленные президентом России Владимиром Путиным, такие как увеличение доходов и жилищных условий россиян, поддержка семей и опережающее развитие инфраструктуры, свидетельствуют о том, что в следующем году в стране «будет только лучше».