Мантуров рассказал о дешевом аналоге самого дорогого в мире лекарства Мантуров: в России появится более дешевый аналог препарата от СМА «Золгенсма»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Биокад» проводит клинические испытания российского препарата для лечения спинальной мышечной атрофии, сообщил депутатам Госдумы глава Минпромторга, зампред правительства Денис Мантуров. По его словам, которые приводит «Российская газета», этот препарат станет аналогом зарубежного препарата «Золгенсма», но будет стоить «в разы дешевле».

По «Золгенсме» аналог уже есть у компании «Биокад», он проходит клинические испытания, — сказал Мантуров.

Ранее о появлении на рынке российского препарата для лечения спинальной мышечной атрофии сообщил главный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения РФ Сергей Куцев. По его словам, это произойдет в 2025–2026 годах: в ходе доклинических испытаний препарат «показал себя хорошо».