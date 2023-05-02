Чиновников могут лишить домов в недружественных странах ЛДПР предложила запретить чиновникам иметь недвижимость в недружественных странах

Фото: Ralph Kerpa/Global Look Press

Фракция ЛДПР в Госдуме во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким внесла законопроект о запрете чиновникам иметь имущество в недружественных странах, информация об этом появилась на портале правовой информации. К ним относятся лица, замещающие или занимающие государственные должности Российской Федерации и субъектов РФ.

Проектом предлагается установить запрет на владение недвижимым имуществом в иностранном государстве и на территории совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц недружественные действия, в отношении круга лиц, установленного статьей 2... закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, — говорится в пояснительной записки к законопроекту.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что россиянам в ближайшее время запретят проводить сделки с ценными бумагами оборонных компаний недружественных стран. По ее словам, сейчас правительство разрабатывает механизм выхода из акций для их действующих российских владельцев.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных временных мер, связанных с обращением ценных бумаг из недружественных стран. Согласно ему, для приобретения акций из недружественных стран россиянин должен получить особое разрешение у Банка России или правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.