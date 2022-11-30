Кудрин — последняя попытка найти свое место? Почему самый известный экс-министр финансов покинул пост главы Счетной палаты

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Алексей Кудрин

Второй заход Алексея Кудрина на госслужбу завершился досрочно. После четырех лет руководства Счетной палатой, он покидает ее — в Совет Федерации внесено соответствующее представление.

Первый заход, напомним, продлился у Кудрина более 20 лет — с 1990-го, когда он оказался на должности в Ленгорисполкоме, и до 2011 года, когда он со скандалом ушел в отставку с поста министра финансов. Да, в 1999 году был коротенький перерыв, когда Кудрин уходил четыре месяца в РАО «ЕЭС» к Чубайсу первым замом, но ввиду краткости срока мы не берем это в расчет, да и в то время он продолжал исполнять ряд властных функций на общественных началах.

Поссорившись осенью 2011 года с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым (это было очень необычно — публичные пререкания первого человека в стране с министром финансов, чего в России не случалось даже при Ельцине), Кудрин хлопнул дверью и ушел на вольные хлеба на целых семь лет — пока в мае 2018 года его не позвали в Счетную палату.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Дмитрий Медведев и Алексей Кудрин

Многие ожидали, что Кудрин займется оппозиционной деятельностью, этому способствовал его имидж либерального реформатора гайдаро-чубайсовского типа. Но он оказался слабым публичным политиком, у него не имелось для этого ни вкуса, ни желания, да и, наверное, он отлично понимал, что любое открытое выступление против власти — самый верный путь в никуда. К тому же сам Кудрин — плоть от плоти власти, Владимир Путин — его старый товарищ и соратник. Оба служили Собчаку в Питере как первые его замы.

В 2011–2018 годах Кудрин пытался заниматься многими проектами — пробовал быть посредником между властью и протестующими во время событий зимы 2011-2012 годов, возглавил Комитет гражданских инициатив, совет Центра стратегических разработок. Но это все было не то, осязаемых результатов не приносило. Чувствовалось, что Кудрин никак не может найти своего места, несмотря на благожелательное отношение к нему Путина. Оказалось, что в современной России на ниве «гражданских инициатив» не так уж много места и перспектив. Кудрин был по большому счету не востребован и, видимо, не удовлетворен итогами своей деятельности. По сути, он занял нишу осторожного критика власти при власти. Ему хватало благоразумия не сваливаться в позицию откровенного противника Кремля — путь, который прошел Михаил Касьянов.

И потому назначение в 2018 году в Счетную палату, когда оттуда также досрочно ушла в правительство Татьяна Голикова, было воспринято не как повышение статуса этого контрольного органа, а как трудоустройство лично Кудрина, остававшегося не пристроенным. Однако попытка вторично войти в правительственные воды (несмотря на автономный статус Счетной палаты) была также малоудачной. Опять чувствовалось, что Кудрин не удовлетворен собой и работой (хотя в 1996-1997 годах он руководил контрольным управлением президентской администрации, так что дело было ему знакомо). Деятельность в палате предполагает довольно нудную рутину по проверке эффективности расходования государственных средств. Это не политическая должность, не привлекающая к себе внимания. А Кудрин, после того как одиннадцать лет возглавлял Минфин, да еще в статусе вице-премьера, явно считал такое занятия для себя не соответствующим своему статусу. Это не Сбербанк после Минэкономики, как у Германа Грефа.

Фото: President of Russia/Global Look Press Алексей Кудрин

Кудрин попал во власть, по сути, до того толком нигде не работая, то он учился в университете, то в аспирантуре. Причем сразу занял высокую должность. За спиной у него не имелось серьезного жизненного или профессионального опыта. Да, он вписался, и неплохо, показал себя исполнительным чиновником, умеющим организовать порученное дело. Его работа вполне удовлетворяла и Собчака, и Путина. Но следует понимать, что случай Кудрина — типичное следствие удачного попадания в сочетание времени и места. Его, как и многих других питерских, «вывезла» наверх причастность к команде. Не попади он к Собчаку и Путину, кто бы про него сегодня знал? Кудрин не выделяется особенными качествами, как Чубайс и Гайдар (которых он считает своими единомышленниками) — те являлись идеологами и организаторами. Кудрин, скорее, был ведомым в этом смысле. Как публичный политик он слабоват, нет в нем ни харизмы, ни ораторских талантов. Как чиновник — сугубый исполнитель. Как экономист — способен повторять чужие монетаристские мантры.

Думается, Кудрин давно уже искал свой «Сбербанк», где бы он мог занять собственную «поляну» и работать, с одной стороны, автономно, с другой — с солидными авуарами. Неизвестно, окажется ли реформированный «Яндекс» таким местом?

Кремлю и лично Путину Кудрин был нужен как свой системный либерал, как канал для общения с оппозицией. В последние годы либеральная оппозиция сошла совсем на нет, а после начала СВО вообще переместилась почти в полном составе за границу. Соответственно, и «коммуницировать» с ней нет необходимости. Так что Кудрин потерял еще один аргумент в пользу своего пребывания на нынешней синекуре. Так что совпали два фактора — и его разочарование, и нужда в нем.

Теперь у Кудрина еще одна попытка оказаться востребованным, но теперь уже на позиции не посредника с оппозицией, а с, скажем так, отечественным бизнесом, стремящимся уйти из-под опеки государства и действовать из-за границы. При этом все прекрасно понимают, что «кормовая база» «Яндекса» все равно остается в России, и потому его владельцы заинтересованы в лоббистском потенциале Алексея Кудрина. Посмотрим — насколько удачным окажется он в новой ипостаси.