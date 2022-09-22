Комитет Госдумы по обороне: повестки не могут раздавать на улице Депутат Заварзин: повестки на мобилизацию по закону не могут раздавать на улице

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

Повестки на мобилизацию не могут выдаваться на улице или рядом с метро, потому что это не соответствует установленному порядку, заявил в беседе с «ФедералПресс» член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. По его словам, повестка должна приходить только на дом. Также депутат уточнил, что в России введена частичная мобилизация, которая подразумевает призыв небольшой части резервистов, причем только тех, кто имеет необходимые в зонах боевых действий военные специальности.

На улицах не могут раздавать повестки, потому что существует порядок их получения. Повестка приходит на дом. Как можно на улицах раздавать повестки? Есть порядок призыва, он должен выполнятся. У нас идет частичная мобилизация, призывают не всех, менее 1% от резерва, причем те военно-учетные специальности, которые нужны. Их сперва в военкомате отберут, потом узнают, где находятся люди, и вручат, — объяснил Заварзин.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу при этом подчеркнул, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Он пояснил, что это 1% от мобилизационного ресурса. Он добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.