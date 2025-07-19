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19 июля 2025 в 13:45

Климов ответил на слухи о своем уходе из Совфеда

Сенатор Климов назвал слухи об уходе из Совфеда медийным словоблудием

Андрей Климов Андрей Климов Фото: council.gov.ru

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов опроверг в своем Telegram-канале слухи о возможном уходе из верхней палаты парламента. Сенатор назвал подобные сообщения «медийным словоблудием» и увязал их с очередным электоральным циклом.

Вчера журналисты с утра донимали одним и тем же вопросом, касавшимся будущего моей скромной персоны. Подобные обострения любопытства наблюдаю в свой адрес с марта 1990 года — каждый раз к очередному электоральному циклу. Вчерашний медийный словоблуд не исключение, — написал Климов.

По его словам, один из авторов слухов предположил, что Климов «теперь борется и сопротивляется» на кабинетно-кулуарной ниве. В ответ сенатор заявил, что продолжает политическую деятельность в прежнем режиме и вместе с коллегами борется за отечественные интересы.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал о скором уходе Климова из Совфеда, где он представляет Пермский край. По данным издания, это связано с предстоящими выборами губернатора и возможной сменой представителя региона. Как уточнили собеседники, руководство палаты не планирует продлевать полномочия Климова и рассматривает альтернативных кандидатов на его место.

Андрей Климов
Совфед
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