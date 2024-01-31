«Изящная правовая формула»: Яровая о конфискации имущества за фейки о ВС РФ Яровая заявила о неотвратимости наказания за публикацию фейков об армии России

Фото: duma.gov.ru

Ирина Яровая

Закон о конфискации имущества лиц, дискредитирующих Вооруженные силы России, — это правовая формула, которая делает ответственность за предательство родины неотвратимой, заявила NEWS.ru заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она подчеркнула, что распространение фейков о российской армии, шпионаж и сотрудничество с западными организациями являются одними из самых опасных преступлений, представляющих опасность для жизни граждан.

Сегодня речь идет не о том, рано или поздно был принят данный закон. Речь идет о том, что мы нашли изящную, точную, умную правовую формулу, которая делает неотвратимой ответственность для тех, кто предает родину и бьет наших военнослужащих в спину, — заявила она.

По мнению Яровой, закон о конфискации имущества является дополнительным инструментом для правоохранительных органов, который поможет отсечь источники финансовой поддержки лиц, дискредитирующих Вооруженные силы РФ. Она подчеркнула, что российское общество занимает консолидированную позицию по данному вопросу, осуждая подобные поступки.

Депутаты Госдумы ранее приняли законопроект о конфискации имущества за распространение заведомо ложных сведений о Вооруженных силах РФ во втором и третьем чтениях. Новый закон также предусматривает возможность лишения осужденных лиц почетных званий и наград.