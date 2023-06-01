Россия разорвала договор с Украиной об Азовском море Госдума денонсировала договор с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу

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Азовское море в Мариуполе

Госдума приняла закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента. В пояснительной записке указано, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, так как ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России.

В результате принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Договор между Россией и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. Соглашение предусматривало свободное перемещение судов под украинским и российскими флагами, в том числе совместную деятельность в области мореплавания, его регулирование, а также рыболовство и защиту морской среды. 24 февраля 2023 года Верховная рада денонсировала все договоры о сотрудничестве с РФ в Азовском море и Керченском проливе.