«Это отрадно»: Песков оценил формулировки в Стратегии нацбезопасности США Песков: в Стратегии нацбезопасности США есть формулировки в сторону диалога с РФ

В новой Стратегии нацбезопасности США есть формулировки в сторону диалога и добрых отношений с Россией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным. Он назвал такое развитие событий отрадным.

Там и формулировки против конфронтации, в сторону диалога. Это, конечно, отрадно, — подчеркнул он.

Ранее Песков заявил, что подход к России администрации Трампа контрастирует с позицией 46-го американского лидера Джо Байдена. По его словам, в новой Стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов исчезло упоминание РФ как «прямой угрозы». Также Вашингтон стремится сотрудничать с российской стороной в вопросах, связанных со стратегической стабильностью.

До этого сообщалось, что новая Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов шокировала Европу. В частности, страны ЕС были представлены в документе как «своенравные, приходящие в упадок державы», уступившие свой суверенитет Брюсселю, которыми руководят правительства, подавляющие демократию.