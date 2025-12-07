ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 12:29

«Это отрадно»: Песков оценил формулировки в Стратегии нацбезопасности США

Песков: в Стратегии нацбезопасности США есть формулировки в сторону диалога с РФ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В новой Стратегии нацбезопасности США есть формулировки в сторону диалога и добрых отношений с Россией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным. Он назвал такое развитие событий отрадным.

Там и формулировки против конфронтации, в сторону диалога. Это, конечно, отрадно, — подчеркнул он.

Ранее Песков заявил, что подход к России администрации Трампа контрастирует с позицией 46-го американского лидера Джо Байдена. По его словам, в новой Стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов исчезло упоминание РФ как «прямой угрозы». Также Вашингтон стремится сотрудничать с российской стороной в вопросах, связанных со стратегической стабильностью.

До этого сообщалось, что новая Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов шокировала Европу. В частности, страны ЕС были представлены в документе как «своенравные, приходящие в упадок державы», уступившие свой суверенитет Брюсселю, которыми руководят правительства, подавляющие демократию.

Дмитрий Песков
США
Россия
стратегии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне столкнулись с опасной «эпидемией» на популярном заграничном курорте
В Ангарске ввели особый режим из-за проблем на ТЭЦ
История с избиением пса в лифте столичной многоэтажки получила продолжение
Сирота обвинила приемных родителей в краже миллиона рублей
Россияне могут столкнуться с дефицитом урожая
Стало известно, что произошло на переговорах ЕС с Украиной и США
Погода в Москве в понедельник, 8 декабря: ждать ли заморозков и снегопада
В вопросе догазификации Адыгеи появилась ясность
«Искупить грехи»: наемник признал постыдную правду о ВСУ
Рыбацкая леска спасла беженца от БПЛА
Пояс UFC снова в России: кадры легендарной схватки Яна и Двалишвили
Аль Пачино заподозрили в тайной женитьбе
На Западе рассказали о трудностях ЕС в переговорах с США и Украиной
Южная Корея «опрокинула» КНДР ради учений с США
Уволенный сотрудник украл у бывшего босса две тонны сала
Дмитриев поддержал заявление Маска о Четвертом рейхе
Цзю раскрыл секрет победы Петра Яна над Двалившвили
«Человек-жулик»: россияне атаковали Тома Холланда из-за аферы с Долиной
В ГД ответили, почему ЕС планирует начать конфликт с Россией в 2030 году
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 декабря, фото, видео
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.