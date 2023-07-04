«Это насилие»: в Госдуме осудили нападение на Милашину и Немова в Чечне Депутат Чепа осудил нападение на Милашину и Немова в Чечне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с NEWS.ru осудил нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, прилетевших на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. По мнению депутата, такие происшествия приведут к нарушению баланса в обществе и внутренней политике региона.

Нельзя поступать вне закона несмотря на своим субъективные мнения и вероисповедание, даже если к журналисту есть какое-то предвзятое мнение. Такие происшествия вызовут огромный диссонанс в обществе и внутренней политике любой страны и региона. Любое нападение, тем более на женину, в мусульманской стране осудят. Конфликт нельзя доводить до нападения, еще и такого жестокого. Такого просто не должно быть, я осуждаю эти действия, это насилие, они подвергают опасности общество, — заявил Чепа.

Нападение на журналистку и адвоката произошло утром 4 июля в Грозном. Нападавшие угрожали им оружием, после чего отобрали технику и разбили ее.

Правозащитник Сергей Бабинец опубликовал фотографию журналистки Елены Милашиной после нападения на нее вооруженных людей по пути из аэропорта Грозного. На снимке женщина сидит с перебинтованной рукой, ее голова и лицо почти полностью покрыты зеленкой.