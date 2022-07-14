Досрочный выход на пенсию пообещали еще одной категории россиян Члены ЛДПР подготовили законопроект о досрочной пенсии для спасателей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа депутатов от фракции ЛДПР планирует в ближайшее время подать законопроект, согласно которому на досрочный выход на пенсию смогут рассчитывать все работники аварийно-спасательных служб, пишут «Известия». На сегодняшний день выходить на пенсию раньше положенного срока могут только сотрудники МЧС.

Авторы законопроекта считают, что во время выполнения работы своей жизнью и здоровьем рискуют все спасатели, а не только работники МЧС, и их деятельность не менее важна, поскольку они занимаются спасением людей. Именно поэтому они заслуживают тех же льгот, что и члены профессиональных аварийно-спасательных формирований.

Данный законопроект был разработан после обращения к нам представителей спасательных организаций. Мы считаем, что эту существующую несправедливость необходимо устранить. По сравнению с теми, кто трудится в МЧС, им надо больше работать до пенсии, а сами пенсионные выплаты у них меньше, — отметил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Отмечается, что сотрудники МЧС на сегодняшний день получают право на досрочную пенсию в том случае, если проработали в ведомстве не менее 15 лет. При этом согласно закону «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» установлено, что на льготы могут рассчитывать все спасатели.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали, что те россияне, которым не хватает пенсионных коэффициентов, могут «докупить стаж». Такой возможностью обладают граждане, которые работали за границей, и самозанятые. Представители фонда пояснили, что согласно правилам пенсионного страхования взносы на пенсию формируют работодатели, но для работавших за границей и самозанятых россиян предусмотрена возможность самим формировать пенсию.