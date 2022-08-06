Депутат ГД призвал изменить ограничения для «нежелательных россиян» Депутат ГД Морозов призвал изменить ограничения для «нежелательных россиян», покинувших РФ

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Госдумы Олег Морозов

Депутат Госдумы Олег Морозов в своём Telegram-канале заявил, что ограничение в отношении граждан России, покинувших Родину после начала российской спецоперации на Украине, должно быть временным. Политик пояснил, что эти люди сохранили российское гражданство. Парламентарий при этом напомнил, что в самом начале специально операции на Украине он предложил распространить понятие «нежелательная персона» на граждан РФ.

Ограничение должно быть временным, так как эти люди сохраняют российское гражданство. Соответствующее предписание может выдавать Минюст на основании представления Генеральной прокуратуры РФ, — написал Морозов.

Депутат пояснил, что люди таким образом не смогут сразу вернуться в Россию, но смогут доказать «свою лояльность родине».

Российский телеведущий Иван Ургант ранее в саркастичной манере отреагировал на своё попадание в чёрные списки Госдумы, которые создала Группа расследования антироссийской деятельности. В частности, он предложил распространить ответственность на ближайших родственников «запятнанных» деятелей, а также дать им возможность отречься от родных.

Также он предложил убрать с российского рынка все альбомы Пола Маккартни, кроме Back in USSR, освободить от обязанности посещать заседания членов партии «Справедливая Россия — За правду», которым в это время выносят обвинительный приговор в Мосгорсуде.