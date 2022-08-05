Ургант публично высмеял свое попадание в черный список Госдумы

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российский телеведущий Иван Ургант

Российский телеведущий Иван Ургант в саркастичной манере отреагировал на свое попадание в черные списки Госдумы, которые ранее создала Группа Расследования Антироссийской Деятельности. В частности, он предложил распространить ответственность на ближайших родственников «запятнанных» деятелей, а также дать им возможность отречься от родных.

В связи с очевидной необходимостью просьба законодательно закрепить возможность привлечения к ответственности не только указанных вами лиц, но и их ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения, — написал он в своем Telegram-канале.

Также он предложил убрать с российского рынка все альбомы Пола Маккартни, кроме «Back in USSR», освободить от обязанности посещать заседания членов партии «Справедливая Россия — За Правду», которым в это время выносят обвинительный приговор в Мосгорсуде.

Так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться, вношу предложение переименовать Группу Расследования Антироссийской Деятельности в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества, — отдельно упомянул Ургант.

В качестве гимна движения он предложил песню «Фантазер».

Группа Расследования Антироссийской Деятельности была создана по инициативе партии «Справедливая Россия — За правду» и объединила депутатов разных фракций, сенаторов, общественников, журналистов.

Первое заседание рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры состоялось в Госдуме 3 августа. Во время процесса был представлен список деятелей культуры, не поддержавших военную операцию на Украине публично, им предложили «покаяться» или уволиться. Устно среди неблагонадежных артистов упомянули и Урганта — его предложили «отправить на перевоспитание» или уволить с телевидения.