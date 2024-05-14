Дегтярев назвал главные направления в работе Минспорта России Дегтярев пообещал помочь участникам СВО и развить спорт в новых регионах

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Михаил Дегтярев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в случае одобрения его кандидатуры на пост министра спорта пообещал заняться социализацией и реабилитацией участников военной операции на Украине и развитием физической культуры в новых регионах России, передает корреспондент NEWS.ru. Главные направления в работе министерства он озвучил в ходе выступления с программной речью в Госдуме.

Вопрос социализации и реабилитации участников специальной военной операции через спорт также будет в фокусе внимания министерства, как и развитие физкультуры и спорта в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, — сказал он.

Дегтярев отметил, что министерство под его управлением будет следовать стратегии государственной программы и указам президента России Владимира Путина. В частности, он призвал привести в порядок учебные корпуса, спортивные объекты и общежития профильных вузов и училищ, а также утвердить статус тренера на государственном уровне.

Еще одним важным направлением работы Дегтярев назвал развитие спортивного сотрудничества с дружественными странами. По его словам, государству важно поддержать участие российских спортсменов в международных соревнованиях и развивать лиги.

При этом зрелищность соревнований должна расти, это позволит вовлечь миллионы наших граждан в спортивную жизнь страны и в занятия спортом. Трансляции с российских чемпионатов в клубных турнирах должны звучать «из каждого утюга» и быть на самом высоком уровне, — подчеркнул он.

Дегтярев также отметил, что Минспорту необходимо выстроить понятные и прозрачные взаимоотношения с всероссийскими и региональными федерациями. По его словам, речь идет об обеспечении добросовестной спортивной конкуренции.

Единый календарный план требует внимательного анализа, часть соревнований должна обеспечиваться исключительно за счет бюджета, без взносов и любых других поборов. Прозрачность в присвоении разрядов, спортивных званий — как говорится, каждому по труду, — отметил кандидат.

Дегтярев также обратил внимание на деятельность частных организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги. По его словам, государству необходимо ввести лицензирование или аккредитацию работающих там специалистов.

Дегтярев ранее назвал неожиданным предложение возглавить Министерство спорта России. Он также заявил, что является «солдатом президента», и выразил уверенность, что в регионе без него все будет хорошо.