Названо имя участника президентских выборов от партии «Новые люди» Даванков будет участвовать в выборах президента от партии «Новые люди»

Фото: roscongress.org

Владислав Даванков

Источник «Осторожно, Media» сообщил, что в выборах президента России от партии «Новые люди» будет участвовать вице-спикер Владислав Даванков. Сегодня такое решение примут на партийном съезде в Москве. Кроме того, сообщается, что в ходе съезда будет объявлено об объединении с Партией роста.

К моменту публикации новости на сцене съезда уже прошла церемония подписания соглашения об объединении партий. Видео в своем Telegram-канале опубликовала депутат Госдумы Ксения Горячева. Ведет мероприятия съезда экс-участник КВН депутат Сангаджи Тарбаев. При этом счетная комиссия пока не приступила к работе. Членам партии предложено проголосовать за или против определенных кандидатов. Тарбаев при этом отметил, что нельзя ставить обе отметки в одном бланке.

Ранее стало известно, что бывший лидер Аграрной партии и депутат Госдумы Николай Харитонов может стать соперником президента России Владимира Путина на выборах главы РФ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отмечал, что будет активно участвовать в продвижении кандидата. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.